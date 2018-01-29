Almanya BundesLiga'nın 20'nci haftasında Wolfsburg, deplasmanda Hannover 96'yı Yunus Mallı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

34 BİN KİŞİ İZLEDİ

HDI Arena'da 34 bin 300 taraftar önünde oynanan maçta Yunus Mallı ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Yunus Mallı, attığı müthiş golle takımını Hannover 96 karşısında 1-0 öne geçirdi.

WOLFSBURG 3 PUANI ALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Yunus Mallı'nın attığı golle Wolfsburg deplasmandan üç puanla döndü. Bu sonucun ardından konuk Wolfsburg puanını, 23'e çıkarttırken, Hannover 96 ise 27 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada