

Son dakika haberleri… İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 41 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırıları nedeniyle ‘bir günlük' milli yas ilan edildi.







GÜNEŞ BATANA KADAR!







Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden insanlarımızın acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.







Yas alameti olarak yurt ve dış temsilciliklerimizde 29 Haziran Çarşamba günü güneşin batımına kadar bayraklar yarıya çekilecektir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.