Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Milli Tüfekler Komando Birliklerine Dağıtıldı

MİLLİ TÜFEKLER KOMANDO BİRLİKLERİNE DAĞITILDI

Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'lar öncelikli olarak terörle mücadele eden komando birliklerine dağıtıldı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Milli Tüfekler Komando Birliklerine Dağıtıldı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapıldı.

KOMANDO BİRLİKLERİNE DAĞITILDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı.

Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.

KORUMA EKİPLERİNİN DE ENVANTERİNDE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen MPT-76 tüfekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın koruma ekibinin de envanterine girdi. Cumhurbaşkanlığı ekibi ayrıca milli piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de koruma ve operasyon silahı olarak kullanmaya başlamıştı.

TASARIM ÇALIŞMALARI TEMMUZ 2015'TE BAŞLADI

MKEK, TSK ve emniyet güçlerinin talepleri doğrultusunda, özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla yeni nesil 5,56x45 mm kalibre özgün piyade tüfeğinin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015'te başladı.

MPT-55, TSK'nın ihtiyacı üzerine muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi. MKEK'in öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

GELİŞMİŞ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Tüfekler  Komando  Birliklerine  Dağıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER