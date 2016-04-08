Milli piyade tüfeğini satmaya çalışan müdürü, "Ama ben bu olayda hatalıyım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım" dedi.



Türkiye'nin gurur kaynağı olan, 18 milyon dolarlık ilk milli piyade tüfeği MPT-76 projesine, fabrika müdürünün para hırsının gölgesi düştü. İlk olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün prototipini denediği, silahlardan ABD'nin yanı sıra Şili ve Azerbaycan da sipariş vermişti. Milli Piyade Tüfeğinin projeleri, MKE Kırıkkale Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi tarafından, 300 bin dolar ve 200 bin liraya satılmak istendi. İstihbarat ve Organize Suçlar bürosuna bağlı ekipler tarafından para dolu çantayla kıskıvrak yakalanan Tanrıverdi'nin ilk ifadesinde “ben bu olayda hatalıyım. Yaptığımın farkındayım ve pişmanım” dediği öğrenildi.