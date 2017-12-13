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Milli Tren Projesi İçin 19 Sözleşmeli Mühendis Alınacak

MİLLİ TREN PROJESİ İÇİN 19 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALINACAK

TCDD'nin bağlı ortaklığı Türkiye Vagon Sanayii'ye, Milli Tren Projesi için 19 sözleşmeli mühendis alınacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 13:40
Puan Ver : Milli Tren Projesi İçin 19 Sözleşmeli Mühendis Alınacak(7/10)3

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) bağlı ortaklığı Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünün Milli Tren Projesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis alımına ilişkin giriş sınavı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi sözleşmeli statüde 5 makine mühendisi, 6 elektrik-elektronik mühendisi, ikişer endüstri mühendisi, metalurji-malzeme mühendisi, kimya mühendisi ve yazılım mühendisi alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 29 ARALIK'TA SON BULACAK

Sınava başvuracak adayların 399 sayılı KHK'nın 7'nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmaları, 2016 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almaları, son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmaları veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 29 Aralık tarihi mesai bitiminde sona erecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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