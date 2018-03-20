MİLLİ TAKIMIN YENİ FORMALARINA TEPKİ YAĞDI! BU NASIL FİYAT?
Daha önceki sezonlar da tartışmalara neden olan Türkiye A Milli Takım formasının yeni tasarımı görücüye çıktı. Formalar için belirlenen uçuk fiyatlar taraftarları adeta isyan ettirdi.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde giyeceği yeni formalar bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tanıtıldı… İç sahada kırmızı, dış sahada ise beyaz olarak belirlenen ve Nike tarafından tasarlanan formalar taraftarları da ikiye böldü.
TFF'nin yeni formaları resmi olarak görücüye çıkarmasının hemen ardından sosyal medyada bir çok tartışmayı beraberinde getirdi. Kimileri her geçen yıl Milli Takım formalarının biraz daha özünden uzaklaştırıldığını düşünürken, belli bir kesim ise yeni formaların eskiye nazaran daha iyi tasarlandığı görüşünce birleşti.
Ancak taraftarların yeni formalar üzerinde fikir birliğine vardığı tek bir detay daha vardı; satış fiyatı… İlk olarak http://eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarılan ve mağazalara 29 Mart'tan itibaren geleceği belirtilen formalar deyim yerindeyse el yakıyor.
4 KİŞİLİK BİR AİLENİN FORMA MASRAFI 790 TL
Taraftar forması, stadyum forması ve maç forması olarak 3 ayrı kategoriden satışa çıkarılan ürünlerden en ucuzu 129.90 TL'lik fiyatıyla taraftar forması. Aynı renk ve tasarımla göze çarpan stadyum formasının fiyatı 189.90 TL olarak belirlenirken, maç formaları ise 299.90 TL'ye satışa sunuldu. 3-8 yaş çocuk forma setinin fiyatı ise 169.90 TL. Ortalama bir hesapla 4 kişilik bir aile, en ucuzdan en pahalıya 1'er adet forma aldığında 790 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalıyor.
Fiyatların açıklanmasının ardından sosyal medyada federasyona tepki yağdı. Formaların bu kadar yüksek fiyatlarla satılmasının anlamsız olduğunu ve TFF'nin gelir beklentisi içerisinde olmaması gerektiğini savunan taraftarlar twitter'dan isyan etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Çiftlik Bank Ceo'sunun İdaesi İçin Süreç Başlatıldı
- Üniversite Hocası, Hakkında Çıkan Ölüm Haberini Ders Sırasında Öğrencilerinden Öğrendi
- Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
- Papa'dan Fuhuş Özrü: Katolikler Adına Özür Diliyorum
- 15 Temmuz'da İstanbul'u İşgal Edeceklerdi, Ceza Yağdı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
- Ötanazi Uyguladılar! Dünyanın Son Beyaz Erkek Gergedanı Da Aramızdan Ayrıldı
- Kız Öğrencilerin Fotoğraflarını Çalıp Cinsel İçerikli Siteye Yüklediler
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
Bu Haberle İlgili Yorumlar