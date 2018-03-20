MİLLİ TAKIMIN YENİ FORMALARI SIZDI
A Milli Futbol Takımının yeni formalarına ait olduğu iddia edilen görseller sosyal medyada yayınlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 öncesi tanıtılan kırmızı-siyah ve beyaz-turkuaz formaları beğenilmemiş tepki almıştı.
BANTLI FORMA DÖNDÜ
"Türkiye'nin forması bantlı formadır" tepkilerinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalarda bantlı tasarıma geri döndü.
Sosyal medyada forma tasarımları bazı hesaplar tarafından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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