MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇEN LUCESCU'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Fatih Terim'in ayrılmasının ardından bugün A Milli Takım'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yardımcıları da belli oldu.
TAYFUR VE LEVENT'E GÖREV
Sabah saatlerinde düzenlenen törenle imza atan Rumen teknin adamın yardımcıları eu Tayfur Havutçu ve Levent Şahin oldu.
Kaynak: haberinburada
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