MİLLİ TAKIM'IN ARNAVUTLUK MAÇI ANTALYA'DA OYNANACAK
Türkiye'nin Arnavutluk ile 13 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya'da oynanacak.
ANTALYA'DA 6.MAÇ
Antalya Stadyumu'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı. Arnavutluk mücadelesi, A Milli Takım'ın Antalya Stadyumu'nda oynadığı 6'ncı maç olacak.
33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum, Türkiye'nin 2-1 kazandığı İsveç, 1-0 galip geldiği Karadağ, golsüz berabere kaldığı Rusya, 2-0 kazandığı Kosova ve 2-0 kazandığı Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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