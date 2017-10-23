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Milli Takım'ın Arnavutluk maçı Antalya'da oynanacak

MİLLİ TAKIM'IN ARNAVUTLUK MAÇI ANTALYA'DA OYNANACAK

Türkiye'nin Arnavutluk ile 13 Kasım'da oynayacağı hazırlık maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Tarih : 23 Ekim 2017, 20:30
Puan Ver : Milli Takım'ın Arnavutluk Maçı Antalya'da Oynanacak(7/10)3

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA'DA 6.MAÇ

Antalya Stadyumu'nda oynanacak özel maçın başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı. Arnavutluk mücadelesi, A Milli Takım'ın Antalya Stadyumu'nda oynadığı 6'ncı maç olacak.

33 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyum, Türkiye'nin 2-1 kazandığı İsveç, 1-0 galip geldiği Karadağ, golsüz berabere kaldığı Rusya, 2-0 kazandığı Kosova ve 2-0 kazandığı Finlandiya maçlarına ev sahipliği yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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