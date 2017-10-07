A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta Arda Turan, tribünler tarafından protesto edildi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, karşılaşma öncesi 100. maçına çıkacak olan Arda Turan'a plaket verdi.

ARDA ISLIKLARA GÜLDÜ

Eskişehir'de tribünleri dolduran taraftarlardan bir kısmı Arda'yı ıslıkla protesto etti. Maçın 60. dakikasında oyundan çıkarılan Arda, bu dakikalarda da ıslıklanarak protesto edildi.

Arda Turan ise tepkilere gülerek karşılık verdi. Oyuna Emre Mor girdi.

Kaynak: haberinburada