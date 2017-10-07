MİLLİ TAKIM'IN 3-0 GERİDE OLDUĞU MAÇTA OYUNDAN ALINAN ARDA, ISLIKLARA GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ
A Milli Takımımızın İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu dakikalarda oyundan alınan Arda Turan, kenara gelirken ıslıklanmasına gülerek karşılık verdi.
A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta Arda Turan, tribünler tarafından protesto edildi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, karşılaşma öncesi 100. maçına çıkacak olan Arda Turan'a plaket verdi.
ARDA ISLIKLARA GÜLDÜ
Eskişehir'de tribünleri dolduran taraftarlardan bir kısmı Arda'yı ıslıkla protesto etti. Maçın 60. dakikasında oyundan çıkarılan Arda, bu dakikalarda da ıslıklanarak protesto edildi.
Arda Turan ise tepkilere gülerek karşılık verdi. Oyuna Emre Mor girdi.
Kaynak: haberinburada
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