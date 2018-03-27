MİLLİ TAKIMDAN TATSIZ PROVA
A Milli Futbol Takımımız, 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı.
Hazırlık maçları kapsamında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, uzun süre üstün götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen Milliler, Karadağ karşısında 11. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalarken 23'te Okay Yokuşlu durumu 2-0'a getirdi.
IVANIC'İN İLK YARIDA SON DAKİKA GOLÜ GELDİ
45+1'de Mirko Ivanic'in attığı golle ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.
MUGOSA'NIN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda iki ekip de etkisiz bir futbol sergilerken 87. dakikada Stefan Mugosa'nın attığı golle Karadağ 2-2'lik beraberliği sağladı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele böyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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