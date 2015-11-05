Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Ya kulüp takımını çalıştıracak ya da milli takımı" diyerek rest çektiği Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ve A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, ay yıldızlı ekipteki görevinden istifa etti.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un görevinden ayrıldığını açıkladı. TBF'den konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;







"Kadın Milli Takımımız Baş Antrenörü Sn. Ekrem Memnun, 2015-16 sezonunda Milli Takım maçlarının, halen görev yaptığı Galatasaray Kulübü Kadın Takımının Euroleague ve Türkiye Ligi maçları ile aynı sürece rastlaması nedeniyle, A Kadın Milli Takımı baş antrenörlüğü görevinden ayrılması yönündeki talebini tarafımıza iletmiş olup, mazereti de dikkate alınarak, talebi uygun bulunmuş, kendisine Türk Milli Takımı'na katkıları nedeniyle teşekkür edilmiştir."