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milli takımda yıldırım depremi! ekrem memnun istifa etti

MİLLİ TAKIMDA YILDIRIM DEPREMİ! EKREM MEMNUN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Ya kulüp takımını çalıştıracak ya da milli takımı" diyerek rest çektiği Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ve A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, ay yıldızlı ekipteki görevinden istifa etti.

Tarih : 05 Kasım 2015, 16:19
Puan Ver : Milli Takımda Yıldırım Depremi! Ekrem Memnun İstifa Etti(6/10)6


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un görevinden ayrıldığını açıkladı. TBF'den konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;



"Kadın Milli Takımımız Baş Antrenörü Sn. Ekrem Memnun, 2015-16 sezonunda Milli Takım maçlarının, halen görev yaptığı Galatasaray Kulübü Kadın Takımının Euroleague ve Türkiye Ligi maçları ile aynı sürece rastlaması nedeniyle, A Kadın Milli Takımı baş antrenörlüğü görevinden ayrılması yönündeki talebini tarafımıza iletmiş olup, mazereti de dikkate alınarak, talebi uygun bulunmuş, kendisine  Türk Milli Takımı'na katkıları nedeniyle teşekkür edilmiştir."








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