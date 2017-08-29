2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de takip ettiği idmanda çekilen bir kare ise dikkatleri çekti.

Arda Turan ile Mircea Lucescu'nun son anda kadroya dahil ettiği Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un antrenmanda verdiği samimi görüntü yapılan bütün iddiaların asılsız olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

ARDA'NIN ENGELLEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öyle ki Oğuzhan'ın Milli Takım'a alınmasını Arda'nın engellediği iddia edilmişti.

Kaynak: haberinburada