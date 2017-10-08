MİLLİ TAKIMDA BEKLENEN OLUYOR
Hırvatistan galibiyetiyle 2018 Dünya Kupası yolunda umutlanan Türkiye'nin tüm hayalleri önceki gece Eskişehir'de İzlanda karşısında 49 dakikada yerle bir oldu. 17 dakikada kalesinde 3 gol birden gören A Milli Takım'da, eski teknik direktör Fatih Terim'in yerine göreve gelen Mircea Lucescu'nun da geleceği tartışmaya açıldı.
Türkiye'nin başındaki ilk maç olan Ukrayna karşısındaki kadro tercihlerinin yanı sıra İzlanda maçında oynattığı isimler ve yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefinde olan Rumen çalıştırıcı ile yola devam edilip edilmeyeceği en büyük merak konusu.
TFF'DEN KRİZ TOPLANTISI
Kulislerde Finlandiya maçı sonrası Lucescu ile yolların ayrılacağına dair iddialar olsa da TFF yönetimin, Süper Ligde mevcut sezonun sonuna kadar Rumen hoca ile yola devam etmek istediği öğrenildi. Fatih Terim sonrası ismi gündeme gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sezon sonu tekrar bir teklif yapılacağı için böyle bir karar alındığı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere TFF, 4 maç için Güneş'i istemiş ancak Beşiktaş, üst üste 3. şampiyonluk hedefinde oldukları için hocasını vermeye sıcak bakmamıştı.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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