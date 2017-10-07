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MİLLİ TAKIM'DA 4 OYUNCU FİNLANDİYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK


Milli Takım'da 4 Oyuncu Finlandiya'ya Götürülmeyecek
Tarih : 07 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Milli Takım'da 4 Oyuncu Finlandiya'ya Götürülmeyecek(7/10)3

İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor.

ARDA, BURAK, SELÇUK VE CANER FİNLANDİYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor. Eskişehir'den 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu'nun kararı bekleniyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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