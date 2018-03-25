MİLLİ TAKIMA KÖTÜ HABER! YILDIZ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takımda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
"KARADAĞ MAÇINA KADAR İYİLEŞEMEYECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ"
"Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." denildi.
Kaynak: haberinburada
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