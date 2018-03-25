Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

"KARADAĞ MAÇINA KADAR İYİLEŞEMEYECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ"

"Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." denildi.

Kaynak: haberinburada