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milli takıma futbolcu vermek çok mutluluk verici

MİLLİ TAKIMA FUTBOLCU VERMEK ÇOK MUTLULUK VERİCİ

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcuların zor maçlar oynadığı için yorulduğunu söyleyerek, "Milli takım arası takımımıza iyi gelecek" dedi.

Tarih : 21 Mart 2017, 17:39
Puan Ver : Milli Takıma Futbolcu Vermek Çok Mutluluk Verici(8/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp düz koşuyla devam etti.



Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3 kaybettikleri Gaziantepspor maçını değerlendirdi. Yalçın, "Ligde bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. 7 maçlık çok iyi bir performansımız vardı. Son maçta bir yara aldık. Olmasını istemezdik. Bizim için hedef maçlardan bir tanesiydi. Bizi ligden sıyırabilecek bir müsabakaydı ama futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Antep maçında bir düşüş yaşadık fakat bunu doğal karşılıyoruz" diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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