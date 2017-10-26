A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu yabancı sınırıyla ilgili olarak, "14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa, 14 de Türk var. Onlara da şans verilmeli" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı kuralı, Galatasaray ve Arda Turan'la ilgili sorulan sorulara cevap verdi.

İşte Lucescu'nun açıklamaları:

"DURSUN ÖZBEK CEO'LUK TEKLİF ETTİ"

"Dursun Özbek ile Bükreş'te görüştüm. Bana Tudor'un üstünde görev verdi ama ben sahada olmak istedim. Galatasaray'la görüşürken, sahada olmak istediğimi söyledim. A. Avcı, milli takımı reddettiği için zor durumdaki takıma geldim."

"TÜRK FUTBOLUNU SIKI ŞEKİLDE TAKİP ETTİM"

"Türk futbolunu sıkı bir şekilde izledim. DÜnya Kupası'nda 3 numaraydı Türkiye. Performans olarak Türkiye Avrupa Şampiyonalarına gitti"

"MİLLİ TAKIMA ZOR BİR DÖNEMDE GELDİM

"İlk olarak bir kulübe bağlıydım. Shakhtar Donetsk. Çok büyük yatırımlar yapılmıştı. UEFA Kupası'nı kazandık o ekiple. Gene aynı şekilde arkadaş olarak geldim. Zor bir dönemde geldim. Benim heyacanıma, profesyonelleğime dayanarak bu ekibi bir yere taşımam düşünüldü. Ne yazık ki zaman çok azdı. Bütün oyuncuları tanıyamadım. Fatih Terim'in kurmuş olduğu genç kadrolar çok iyiydi. Bu genç oyuncular başka takımlara gittiler. Önemli profesyonellerin olduğu takımda bir anda kadroya girmeleri kolay olmuyor. Biz de daha tecrübeli, yaşlı oyunculardan bu açığı kapatmalarını bekledik.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yepyeni bir ekip kuracağız. Futbol adına çalışan herkesimn bu işin bir parçası olması gerektiğine inanaıyorum. Bu şu anlama gelmisin. Tecrübeli oyuncuları bıraktım onlarla çalışmayacağım anlamı çıkmasın. Milli Takım seviyesinde yardım edecek sağlık durumaları el verdiğince tüm oyunculara kapım açık"

"U21'DEN ALMAK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR"

"U21 takımında oynayan gençlerden almak istediğim var ancak onların çok önemli 2 maçı var. Abdullah Ercan ile konuştum. Onlardan oyuncu almayacağım. Ersay, Erdoğan, Abdulkadir kendi takımlarında oynuyor. Sporting'te oynayan defans oyuncumuz Merih Demiral var. Bu saydığımız gençler yeni A Milli Takım'ın parçaları olabilir"

"TÜRK FUTBOLUNDA İNANILMAZ SOL AYAKLAR VAR"

"Türk futbolcunun inanılmaz bir karakteristik bir özelliği var. İnanılmaz sol ayaklı oyuncu var. Sağ bekte çok isim yok genç olarak. Kaan ve Ozan'ı oynattım orada. Gökhan Gönül sakattı. Şener Özbayraklı kendi takımında 1 dakika bile oynamamıştı. Stoperde hepsi 30 yaş üstü. En genci Sedar Aziz 26 yaşında. Orta sahada iyiyiz. 22-23 yaşında oyuncularımız var"

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

"Ben çok iyi ekip çıkaracağıma inanıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Çok saygım var. Burada iyi işler yapacağımı biliyorum. Federasyon çok çalışıyor 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için. Yeni stadyumlar Avrupa'da yok. İnanılmaz güzel statlarımız var. Şimdi altyapıya, akademiye gençlere yönelmeliyiz. Şampiyonada oynayan takımlara baktığımızda genç oyuncu oynatmada 30. sıradayız. En çok yabancı oynatan takımlar sırasında Avrupa'da ikinci sıradayız. Genç oyuncu yetiştirmede sonlardayız"

"CENGİZ ÇOK İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADI"

"Cengiz geçen sene çıkış yakaladı. Şimdi yeni kulübünde oynayamıyor. Ukrayna maçını kötü oynadık. Hırvatistan maçını iyi oynadık. Problem oyuncuda değil. Milli Takım'a nasıl geliyor oyuncu. Kendi takımlarında ilk 11 oynuyor mu oynamıyor mu? Kendi kulüplerinden buraya geliyorlar 3-4 gün kendi kulüplerinden meseleleri konuşuyor. Ondan sonra alışıyorlar"

"BARCELONA HOCASI VALVERDE İLE ARDA İÇİN KONUŞTUM"

"Tecrübeli oyuncuları çağırmakla belki hata yapmış olabilirim. Ama onlar Milli Takım için hayır demediler. Koşa koşa geldiler. Ukrayna maçında inanılmaz yönetim hataları vardı. Daha sonra Hırvatistan ile çok iyi maç yaptık. Bütün maçı kontrol ettik. Hırvatistan maçını iyi oynamaış ekibi İzlan maçına koymak normaldird. Şansımız çok yoktu o maçta. Burak, Arda sakatlanmıştı. Takımlarında çok oynayamıyorlardı. Barcelona hocası Valverde ile konuştum. Arda'yı antrenmanda daha fazla kullanması için konuştum. Yardım etmesini istedim. İzlanda maçında Türk karakteristiğini kullanmak istedim. Oyunu kontrol etmek istiyordum. Affedilemez inanılmaz hatalar yaptık ve goller geldi"

"YABANCI KURALINA KARŞI DEĞİLİM"

"14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa, 14 de Türk var. Antrenörlerden rica ediyorum. Genç oyuncuların oynatılması, onlara fırsat verilmesi için bir şeyler yapalım. Onlara güvensinler. Her sene çok para harcayıp yabancı getirip, de aşağıdan gençlere imkan vermezsek, bu oyuncular erken gitmek zorunda kalacak. Yabancı oyuncu alacağız fakat Altınordu gibi altyapıdaki futbolculara yön verilmesi lazım"

Kaynak: haberinburada