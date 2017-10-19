MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU, TEKNİK ADAMLARIN TÜRK OYUNCU OYNATMALARINI İSTEDİ
Milli Takım Teknik Direktöü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkmasını kastederek, "Teknik adamlar Türk Milli Takımı'nı da düşünmeli "dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu Galatasaray'ı eleştirdi. Sarı-kırmızılıların Konyaspor maçında sahaya 11 yabancı ile sahaya çıkması Lucescu'yu şaşırttı.
TEKNİK ADAMLAR TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI DA DÜŞÜNMELİ
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaştığı maçın sonunda dert yakındı ve "Konya Galatasaray maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı'nı da düşünmeliler" şeklinde konuştu..
Kaynak: haberinburada
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