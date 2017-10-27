MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU: BARCELONA SEZON BAŞINDA ARDA'YI SATMAK İSTEDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaptığı konuşmada Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği hakkında konuştu. İşte Lucescu'nun Arda hakkındaki açıklamaları:
"SATILAMAYINCA SAKAT DENDİ"
"Ernesto Valverde'ya yöneticiler, 'Arda'yı satacağız' demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül'den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, 'Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım' dedi.
"ARDA ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"
"Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupasına gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray'a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı.".
Kaynak: haberinburada
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