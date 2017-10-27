Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU: BARCELONA SEZON BAŞINDA ARDA'YI SATMAK İSTEDİ


Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Barcelona Sezon Başında Arda'yı Satmak İstedi
Tarih : 27 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Barcelona Sezon Başında Arda'yı Satmak İstedi(5/10)1

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaptığı konuşmada Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği hakkında konuştu. İşte Lucescu'nun Arda hakkındaki açıklamaları:

"SATILAMAYINCA SAKAT DENDİ"

"Ernesto Valverde'ya yöneticiler, 'Arda'yı satacağız' demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül'den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, 'Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım' dedi.

"ARDA ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

"Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupasına gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray'a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı.".

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Takım  Teknik  Direktörü  Lucescu  Barcelona  Sezon  Başında  Arda    Satmak  
İstedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER