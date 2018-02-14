Suriye'de Gerilim Tırmandı! Abd'li Güçler, Rus Tankını Vurdu
Milli Takım Kampında Kavga! Sporcular Çatalla Birbirlerine Saldırdı
Alman Meclisi Afrin Kararını Verdi! Tank Satışları Devam Edecek
Neteyahu'ya Kötü Haber: Polis Rüşvet Delillerine Ulaştı
Survivor 2018'de Büyük Sürpriz! 4 Yeni Yarışmacı Geliyor
Öso Taarruzları Sürüyor! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü
Ünlü Dönerciye Fetö'den Hapis Cezası!
Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
Abd Düzenlediği Hava Saldırısında, Yanlışlıkla Rus Wagner'leri Vurdu
Almanya Yine Hükümet Kurulamadı! Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti
Kardak Krizinde Önemli Gelişme! İki Lider Telefonda Görüştü
Halefi Biletini Kesti! Gökçek'in En Yakınındaki İsim Görevden Alındı
Şehit Annesine Hakaret Eden Şoförle İlgili İlk Karar Verildi!
Terör Örgütüne Ağır Darbe! Suriye'de Yüzlerce Terörist Esir Alındı
Kardak Krizi Tırmanıyor! Türkiye Açıkça Uyardı: Müsamaha Göstermeyiz
Bakanlık Son Noktayı Koydu! İşte 3. Havalimanı Ölümlerinin Nedenleri
Jöh Ve Pöh'ler Afrin Yolunda! Halk Sokaklara Döküldü
Hainler Afrin'den Sivillere Saldırmıştı! Acı Bilanço Belli Oldu
Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı
Ak Parti Ve Mhp İttifakında Kritik Aşama Sona Erdi!

MİLLİ TAKIM KAMPINDA KAVGA! SPORCULAR ÇATALLA BİRBİRLERİNE SALDIRDI


Milli Takım kampında kavga! Sporcular çatalla birbirlerine saldırdı
Tarih : 14 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Milli Takım Kampında Kavga! Sporcular Çatalla Birbirlerine Saldırdı(9/10)5

Olimpiyat ikincisi devşirme sporcu Daniyar İsmayilov, Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde TOHM sporcusu olan Murat Ekinek'e çatalla saldırarak yaraladı.

20 gündür Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan Halter Milli Takımı sporcularından Daniyar İsmayilov ile 3 aydır kampta bulunan olimpik sporcu Murat Ekinek'in yemekte başlayan söz dalaşı, İsmayilov'un Ekinek'e çatal ile saldırmasıyla bitti.

KAVGA ÇATAL YÜZÜNDEN BAŞLADI

TOHM merkezinde yemek sırasında masada oturan Daniyar İsmayilov, Murat Ekinek'ten çatal istedi. Ekinek, İsmayilov'a 'Kalk kendin al' yanıtını verince Daniyar İsmayilov, Ekinek'e küfrederek çatalı koltuk altına sapladı. Olayı araya giren sporcuların yatıştırdığı belirtildi.

"GEREKEN CEZA NE İSE VERİLECEK"

Kavga sonrası Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atak devreye girdi. Atak, her iki sporcu hakkında rapor tutulduğunu ve sporcuların kamptan gönderildiğini belirtti. Hiç kimsenin milli formanın üzerinde olamayacağını ifade eden Atak, "Gereken ceza ne ise verilecek. Biz Milli Takım'da problemli sporcu istemiyoruz. Burası Milli Takım kampı. TOHM sporcusu ile tartışmak neyin nesi anlamadım. Murat kardeşimizin de hatası olabilir. Ama çatal saplamak ve yaralamak asla kabul edilemez. Hocalarımız raporları tuttu. Federasyonumuza ulaştığında gereken ceza verilecek. Bu konu ile ilgili raporlar elimize ulaştığında federasyon başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.

İLK KAMPTA OLAY ÇIKARTTI

Daniyar İsmayilov, Rio Olimpiyatları'ndan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı bir süre Milli Takım kamplarına alınmamıştı. Olimpiyat öncesi ve sonrasındaki disiplinsiz davranışları ile birçok kez gündeme gelen sporcunun özel hayatındaki skandallar örtbas edilmişti. Gaziantep'te yaşanan bu olayla birlikte İsmayilov katıldığı ilk kampta olay çıkartmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Milli  Takım  Kampında  Kavga  Sporcular  Çatalla  Birbirlerine  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER