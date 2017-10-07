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MİLLİ TAKIM İZLANDA'YA 3-0 YENİLEREK DÜNYA KUPASI'NA GİTME ŞANSINI KAÇIRDI


Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Tarih : 07 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı(9/10)5

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda en kritik maçına çıkan Türkiye, konuğu İzlanda karşısıda şok bir yenilgi aldı. 3-0 yenilen Milliler'in Dünya Kupası'na gitme umutları son maç öncesinde tükenmiş oldu.

MİLLİLER MAÇA BASKILI BAŞLADI

Eskişehir'de coşkulu bir taraftar önünde mücadele veren Ay Yıldızlılar, karşılaşmaya tempolu ve baskılı başlasa da rakibinin savunma kurgusunu bozamadı ve İzlanda da dakikalar ilerledikçe istediği ve bulmaya hazırlandığı fırsatları elde etti.

DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ

İzlanda yakaladığı hızlı hücumların ikisini 32'de Johann Gudmundsson ve 39'da Birkir Bjarnason ile gole çevirdi ve ilk yarıda sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Türkiye'de Mircea Lucescu cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ederken kenarda Tayfur Havutçu yer aldı.

İkinci yarının başında Ozan Tufan, Nuri Şahin'in yerine oyuna girdi. Bu değişiklik de fayda etmezken 49'da Kari Arnason skoru 3-0'a getirdi. 60'ta Arda Turan, tepkiler ve ıslıklarla yerini Emre Mor'a bırakırken genç yıldızın girmesiyle birkaç dakika oyuna tempo kazandırsak da farkı 2'ye indiremedik.

DÜNYA KUPASI'NA GİTME ŞANSINI KAÇIRDIK

Bu sonuçla üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana üst üste dördüncü Dünya Kupası'nı da kaçırmış olduk.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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