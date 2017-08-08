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Milli Takım İçin Düşünülen Mustafa Denizli'nin Yeni Adresi TRT Spor Oldu

MİLLİ TAKIM İÇİN DÜŞÜNÜLEN MUSTAFA DENİZLİ'NİN YENİ ADRESİ TRT SPOR OLDU

Mircea Lucescu ile birlikte Milli Takım teknik direktörlüğü için düşünülen Mustafa Denizli, yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Milli Takım İçin Düşünülen Mustafa Denizli'nin Yeni Adresi Trt Spor Oldu(6/10)2

Milli Takım teknik direktörlük görevi için düşünülen Türkiye'nin efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin yeni sezondaki adresi belli oldu. Denizli, TRT Spor'un ekran klasiği programı Stadyum'un yorumcu koltuğunda oturacak.

PARTNERİ ALİ GÜLTİKEN

Son Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Denizli'nin Stadyum programındaki partneri, Ali Gültiken olacak.

Ekranların deneyimli ismi Ersin Düzen yönetimindeki Stadyum, Süper Lig maçlarının özet görüntüleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar akşamları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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