

BURSA'da oturan Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak yaralandı.



Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Yediselviler Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Yeğeninin doğum günü için yaş pasta alıp eve gelen Kick boks milli takım sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Muhittin Saltık, düzenlenen parti esnasında kimliği belirsiz bir kişinin cep telefonuyla araması üzerine evden dışarı çıktı. Kapı önüne giden Saltık'a elinde bulunan pompalı av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı. Göğüs bölgesine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan Mehmet Muhittin Saltık yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







kaynak:hürriyet