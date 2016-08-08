MİLLİ SPORCU ÖLDÜRÜLDÜ!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Vücut Geliştirme Milli Takımı sporcularından Vasfi Efe öldü, 4 kişi de yaralandı.
Vücut Geliştirme Milli Takımı sporcularından 31 yaşındaki Vasfi Efe, Manisa'da aileler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde iki aile arasında neden çıktığı bilinmeyen kavgada vücut geliştirme sporuyla ilgilenen milli takım oyuncusu Vasfi Efe (31) aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Vasfi Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada aynı aileden yine vücut geliştirme milli sporcularından ve Vasfi Efe'nin ağabeyleri Ç.E. (43), S.E. (37) ve diğer aileden E.F. (27) ve eşi E.F. (36) de aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavga sonucunda 3 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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