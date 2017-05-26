MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE 'REKOR' BAŞVURU
Milli Savunma Üniversitesine, 5 bin 443 öğrenci alımı için yaklaşık 232 bin genç başvurdu.
Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ), 5 bin 443 öğrenci alımı için yaklaşık 232 bin genç başvurdu.
Milli Savunma Üniversitesince, "Geleceğin komutanı sen ol" çağrısıyla başlatılan harp okulları ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıfına öğrenci alımına yönelik başvurular dün sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesi üzerinden başvuru yapılan Milli Savunma Üniversitesine, 19 Nisan'dan bu yana toplam 231 bin 993 bin öğrenci müracaat etti.
Başvuruların 166 bin 319'u harp okulları için gerçekleştirilirken, bunlardan 52 bin 994'ünü kız öğrenciler oluşturdu.
Astsubay meslek yüksekokullarına ise 139 bin 38 genç başvurdu.
kaynak:sabah
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