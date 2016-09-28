

Açık bulunan 1 inci derece Kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik işleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat ÖZTÜRK'ün, Personel Genel Müdürlüğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin EKİNCİ'nin, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçi Bölüm Başkanı İsmail ALTINTAŞ'ın, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Şinasi TOĞROL'un karar verildi.



Ayrıca 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları, Askeralma Genel Müdürlüğüne Askeralma Dairesi Başkanı Tuğg.Celalettin BACANLI'nın, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğa.Mithat Kemal ALGÜL'ün, Lojistik Genel Müdürlüğüne inşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanı Tuğg.Adem HAYDAR'ın katıldıkları tarihten geçerli olmak üzere 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununun ilgili maddedi gereğince atanmalarına karar verildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ekli listede kimlikleri yazılı 6 general ve 2 amiralin katıldıkları tarihten geçerli olmak üzere hizalarında gösterilen göreve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununun ilgili maddeleri gereğince atanmalarına karar verildi.