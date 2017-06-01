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MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK'TAN KAZANIN ARDINDAN FLAŞ KARAR


MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK'TAN KAZANIN ARDINDAN FLAŞ KARAR
Tarih : 01 Haziran 2017, 11:28
Puan Ver : Milli Savunma Bakanı Işık'tan Kazanın Ardından Flaş Karar(5/10)5


Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Işık, Asya Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Singapur'a gidecekti. 30'a yakın ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularının ele alınacağı zirve kapsamında Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya gelecekti.



Zirvenin ardından Işık'ın önce Malezya'ya geçerek temaslarda bulunması, sonrasında Afganistan'daki Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi öngörülüyordu.



Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Işık'ın, söz konusu programlarını iptal ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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