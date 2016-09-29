

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.



Işık ve Orgeneral Çolak, sabah saatlerinde Ankara'dan askeri uçakla Gaziantep'e geldi.



Gaziantep Havalimanı'nda Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, buradan Gaziantep Valiliğine geçti. Daha sonra 5. Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret eden Işık ve Çolak, askeri helikopterle Kilis'te sınır hattına geldi.



Burada 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, harekat merkezine geçti.