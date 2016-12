Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV canlı yayınında hem TSK'daki ihraç ve YAŞ kararları hem de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sorularını yanıtladı. YAŞ toplantısının ardından TSK komuta kademesinin görevine devam etmesine ilişkin kararın nasıl alındığını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Işık, şunları söyledi:







"Türkiye'de YAŞ'la ilgili farklı bilinenler var. YAŞ'ın kanunda verilen yetkisi bir danışma organı olması. İkincisi, albaylıktan generalliğe terfi edecek ve generallikte yükselecek asker kişilerin terfileri bunlara karar vermek. Görev süresi dolduğu halde hizmetine ihtiyaç duyulanları da uzatmaya karar veriyor veya emekliye sevkine karar veriyor. YAŞ bir atama organı değil. Görev süresi dolan generallere karar veriyor ama kuvvet komutanlarının ve genelkurmay başkanının ataması hatta tüm generallerin ataması müşterek kararname ile oluyor. Dolayısıyla dünkü YAŞ'ın konusu kuvvet komutanlarının devam edip etmemesi, genelkurmay başkanının devam edip etmemesi değildi. Dünkü gündem terfiler, uzatmalar, devamlar, emekliler. Dolayısıyla dünkü YAŞ'la bugünkü gazete manşetleri arasında bir fark var."







'Dere geçilirken at değiştirilmez'







Bir soru üzerine kamuoyunda tartışılan "15 Temmuz'dan sonra bu komuta kademesiyle yola devam edilip edilmeyeceği" yolundaki tartışmalara da değinen Işık, şöyle konuştu:







"Bu komuta kademesiyle ilgili söyleyebileceğimiz örneğin Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos itibariyle doluyordu. Burada biz YAŞ'ta görüşmedik bunu ama üçlü kararnameyle Bülent Bostanoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Benim, sayın başbakanımız ve sayın cumhurbaşkanımızın imzasıyla görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yani kuvvet komutanlarının göreve devam edip etmeyeceği YAŞ'ın konusu değildir. Şu anda da komutanlar görevinin başında olduğu için orada görüşülmüş de siz devam edin diye bir karar alınmış değil. Bu işin teknik konusu siyasi olarak sayın cumhurbaşkanımız çok net ifade etti Fransız kanalında 'dere geçilirken at değiştirilmez' dedi. Dolayısıyla siyasi olarak sorunun cevabı bu, dere geçilirken at değiştirilmez. Bu konunun YAŞ'la ilgisi yok. Devam eden komutanlar var onların da görev süresi dolmadı. Bunun dışında Galip Mendi Paşa emekli olduğu için onun yerine de Genelkurmay 2. Başkanımız Yaşar Güler Paşa atandı. Yaşar Güler Paşa'dan boşalan Genelkurmay 2. Başkanlığına da yine kararname ile 1. Ordu komutanımız Ümit Paşa atandı."