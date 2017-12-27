MİLLİ SAVUNMA BAKANI DUYURDU: RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI TAMAM! 2 SİSTEM, 4 BATARYA ALINACAK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Canikli, "Türkiye, Rusya'dan 2 sistem 4 batarya alacak, anlaşmanın hepsi tamam." diye konuştu.
İKİ SİSTEM, 4 BATARYA ALINACAK
Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullandı.
"ANLAŞMA SAĞLANDI"
Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." dedi.
Kaynak: haberinburada
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