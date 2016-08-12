MİLLİ SAVUNMA BAKANI: 162 ASKER FİRARDA
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 162 askerin firarda olduğunu, 3 bin 185 askerin de TSK'dan ihraç edildiğini açıkladı.
FİRARİ ASKER: 133 general firarda, 2 askeri ateşe, 162 asker firarda. Firari ateşeler için İtalya'yla temaslar başladı.
İHRAÇLAR: TSK'dan ihraç edilen 3 bin 185 kişi ihraç edildi. 151'i general ve amiral. İhtiyaç duyulduğu zaman, adli süreç de devam ediyor, bu verilerle devam edebilir.
YENİ KHK: Kararname hazır. Temel önceliğimiz TSK'nın 265 pilot
ihraç edildi, acil durumlarda yetecek pilotumuz var ama olması gerekenin altındayız. Dolayısıyla bazı düzenlemeler yapıyoruz. FETÖ'nün zorla ayrılmasına neden olduğu, sınıf subaylarının dönüş hakkı gibi pek çok düzenlemeyi içeren bir kararname olacak. Önceki KHK'deki bazı teknik düzeltmeler olacak. Bu KHK hazır, yayınlanmasını bekliyoruz.
Daha önce Milli Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanlığı ilişkisini düzenlemiştik. Genelkurmay ile ilişkiler vardı. Bazı netleştirmeler yapıyoruz. Genelkurmay asli işlerinde kuvvet komutanlıklarıyla emir-komuta zinciri içinde çalışacak. Orada oluşan bazı tereddütleri giderecek düzenlemeler.
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