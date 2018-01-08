Yapımı için start verilen Milli Muharip Uçak Projesi'nin yol haritası netleşiyor. 2020 yılının ortasında üretime başlanacak olan uçaklar, 2030'dan itibaren F16'ların yerini alacak.

Yapımı için start verilen ve konsept çalışması bitmek üzere olan Milli Muharip Uçak Projesi'nin yol haritası netleşiyor. 2020'lerin ortasında üretime başlanacak olan uçaklar, 2030'dan itibaren F16'ların yerini alacak. Ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye'nin en zorlu Ar-Ge sürecini barındıran proje için bu yıl imzalanacak sözleşmeler doğrultusunda yol alınacak.

5. NESİL MUHARİP UÇAK ÜRETİLECEK

Başta ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere proje kapsamında görev alan tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

İNGİLİZLERLE ORTAK TASARIM

Bu yıl ilk olarak motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu- Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Seçimin tamamlanmasıyla bu konuda sözleşme imzalanacak. Motor sözleşmesini, görev sistemlerinin geliştirilmesi izleyecek. Ayrıca TAI ihtiyaç duyulan insan kaynağı için üniversitelerle çalışıyor.

ORDUYA UÇAN KALE TAKVİYESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri, bu yıl "uçan kale" A400M uçakları ve Chinook helikopterleriyle daha da güçlenecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre bu yıl içinde Erciyes Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan üç uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi de planlanıyor. A400M, 140 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. 116 tam teçhizatlı asker taşıyabilen uçan kaleler, azami 37 ton yük taşıyabiliyor.

Kaynak: haberinburada