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Milli Radar İlk Kez Gaziantep'te Kullanılacak

MİLLİ RADAR İLK KEZ GAZİANTEP'TE KULLANILACAK

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın ilk defa Gaziantep Havalimanı'nda kullanılacağının müjdesini verdi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Milli Radar İlk Kez Gaziantep'te Kullanılacak(9/10)5

TBMM Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'na tamamen yerli üretim olan ilk Milli Radar Sistemi kurulacağının müjdesini verdi.

Mehmet Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HAYATİ ÖNEME SAHİP"

"Hava trafik kontrol hizmetlerinin sunumunda, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, hava trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin hayati öneme haiz olduğunu, bu sistemlerin havacılıkta çok büyük bir önem arz ettiğini, bu ihtiyaçlarımızın milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalar ile karşılanması amacı ile KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında Milli Gözetim Radarı (MGR) geliştirilmiş olup kabul çalışmaları tamamlanmıştır.

"YENİ PROJE İLE GELİŞTİRİLECEK"

Milli Gözetim Radarı'nın yeni bir proje ile geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına başlanmıştır.

ENTEGRE EDİLECEK

Proje kapsamında öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş MGR radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir.

"GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA AKTİF OLARAK KULLANILACAK"

Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanı'na tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemine entegre edilerek, Hava Trafik Kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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