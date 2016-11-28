MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLETLERİ YARIN SATIŞTA
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarın satışa sunulacak.Milli Piyango 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak
Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak.
Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.
Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.
kaynak:bloomberght
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