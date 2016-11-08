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milli piyango yılbaşı çekilişinde verilecek büyük ikramiye belli oldu

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE VERİLECEK BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak

Tarih : 08 Kasım 2016, 12:04
Puan Ver : Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Verilecek Büyük İkramiye Belli Oldu(9/10)9


Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin  büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek  toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.



AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye  göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık  büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2  milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye  verilecek.



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye  tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek  bilet de 15 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Pazar  gününden itibaren piyasaya sürülecek.








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