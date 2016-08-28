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milli piyango - sayısal loto çekiliş sonucu - 27 ağustos 2016

MİLLİ PİYANGO - SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU - 27 AĞUSTOS 2016

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 33'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Tarih : 28 Ağustos 2016, 10:17
Puan Ver : Milli Piyango - Sayısal Loto Çekiliş Sonucu - 27 Ağustos 2016(0/10)


Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 19, 23, 29, 44 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 60 bin 304 lira 80 kuruş kazandı.



Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 33'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 17, 19, 23, 29, 44 ve 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 60 bin 304 lira 80 kuruş kazandı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 177 kişi, 3 bin 834 lira 5'er kuruş, 4 bilen 10 bin 10 kişi, 51 lira 45'er kuruş, 3 bilen 185 bin 288 kişi, 7 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, toplam 5 milyon 689 bin 928 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Ağrı Patnos'tan yatırdığı belirtildi.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 687 bin 814 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 942 bin 517 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.








Etiketler: Milli  Piyango  -  Sayısal  Loto  Çekiliş  Sonucu  -  27  Ağustos  2016  
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