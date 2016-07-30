Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Dün akşam çekilen Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazanan il Diyarbakır oldu! işte dün akşam çekilen Milli Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...