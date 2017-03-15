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Milli Piyango 'çanakkale' Biletlerinde Şoke Eden Hata
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milli piyango 'çanakkale' biletlerinde şoke eden hata

MİLLİ PİYANGO 'ÇANAKKALE' BİLETLERİNDE ŞOKE EDEN HATA

Milli Piyango, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle 19 Mart'ta özel çekiliş için bilet bastı. 9 Mart'ta piyasaya sürülen 1 milyon bilette Çanakkale yazım hatasıyla ‘Çanakkkale' şeklinde yazıldı.

Tarih : 15 Mart 2017, 09:46
Puan Ver : Milli Piyango 'çanakkale' Biletlerinde Şoke Eden Hata(10/10)10


Milli Piyango İdaresi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüne denk gelen 19 Mart özel çekilişi için bilet bastı.



Ancak bilete Çanakkale ismi 3 "k" kullanılarak "Çanakkkale" şeklinde hatalı yazıldı. 9 Mart'ta piyasaya sunulan biletteki harf hatasını 4 gün sonra gören vatandaş, Milli Piyango İdaresi'ni uyardı. 12 Mart'ta gece 23.00'te Milli Piyango İdaresi'ni arayan vatandaş, yetkililere biletteki hatayı söyledi.



 



kaynak:sabah








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