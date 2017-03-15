MİLLİ PİYANGO 'ÇANAKKALE' BİLETLERİNDE ŞOKE EDEN HATA
Milli Piyango, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle 19 Mart'ta özel çekiliş için bilet bastı. 9 Mart'ta piyasaya sürülen 1 milyon bilette Çanakkale yazım hatasıyla ‘Çanakkkale' şeklinde yazıldı.
Milli Piyango İdaresi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümüne denk gelen 19 Mart özel çekilişi için bilet bastı.
Ancak bilete Çanakkale ismi 3 "k" kullanılarak "Çanakkkale" şeklinde hatalı yazıldı. 9 Mart'ta piyasaya sunulan biletteki harf hatasını 4 gün sonra gören vatandaş, Milli Piyango İdaresi'ni uyardı. 12 Mart'ta gece 23.00'te Milli Piyango İdaresi'ni arayan vatandaş, yetkililere biletteki hatayı söyledi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar