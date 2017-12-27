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Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi
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Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİNİN YÜZDE 99'U TÜKENDİ

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u tükenirken biletlerin tümünün satılması halinde toplam 349,2 milyon liralık ikramiye dağıtılacak.

Tarih : 27 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi(6/10)2

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

BİLETLERİN TÜMÜ SATILIRSA 349,2 BİN LİRALIK İKRAMİYE DAĞITILACAK

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

"İKRAMİYELİ BİLETLER 1 YIL İÇİNDE İBRAZ EDİLMELİ"

Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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