Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması, aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." dedi.



Bakan Işık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'ndaki Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslim töreninde yaptığı konuşmada, ayrı bir gururun yaşandığını belirtti.







Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Bakan Işık, hayırlı olması temennisinde bulundu.







Silahın yapımında emeği olanlara teşekkür eden Işık, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların bize vatan olarak kalması için öncelikle çok güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere ekmek, su kadar muhtacız." diye konuştu.







Türkiye'nin dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine sahip olduğunu ifade eden Bakan Işık, şunları söyledi:







"Silahlı Kuvvetlerimizin bu gücünün başında insan unsuru gelmekte. Gerçekten nitelikli insan kaynağımız var. Son dönemlerde TSK'nın içine sızan hain FETÖ'nün her türlü TSK'yı zayıflatma faaliyetine rağmen TSK, hamd olsun gücünden bir şey kaybetmedi. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu yapıyla ilgili TSK içinde yaptığımız temizlikten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale geldi. Bu nitelikli insan kaynağını dünyanın en iyi silahlarıyla donatmak da bir vatan görevidir. 14 yıldır, TSK'ya kendi yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarımızı teslim etmek, bu noktada dışa bağımlılığımızı minimize etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi."











kaynak:trthaber