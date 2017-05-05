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milli parktan kaçan filler dört kişiyi öldürdü

MİLLİ PARKTAN KAÇAN FİLLER DÖRT KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kenya'daki bir milli parktan çıkmayı başaran filler önlerine gelen köyleri dümdüz etti, dört köylü vahşi hayvanların ayakları altında can verdi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:58
Puan Ver : Milli Parktan Kaçan Filler Dört Kişiyi Öldürdü(9/10)9


Doğu Afrika ülkesi Kenya'da koruma altındaki milli parktan kaçan filler iki köye saldırdı.



Yerel basın, fillerin kuzeydoğudaki Meru eyaletinde bulunan Meru Milli Parkı'ndan üç gün önce kaçtığını bildiriyor. Firari filler, önlerine gelen ilk köye saldırdı ve 17 yaşındaki bir gençle küçük bir çocuğu öldürdü.



Bir köylüyü de yaralayan vahşi hayvanlar, daha sonra Tharaka-Nithi eyaletine geçerek başka bir köye girdi. Burada ise 43 yaşındaki Peter Muchamba ile 20 yaşındaki Josphat  Njeru adlı iki köylü ezilerek can verdi.



Haberlerde, bölge halkının fillerin yakalanamaması nedeniyle panik içinde olduğu ve korkudan çocuklarını okula göndermediği yer aldı.



Polis ve vahşi yaşam yetkilileri, firari filleri arıyor ancak hayvanlar henüz bulunabilmiş değil.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Milli  Parktan  Kaçan  Filler  Dört  Kişiyi  Öldürdü    haber

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