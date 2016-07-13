MİLLİ PARK'TA YANGIN ÇIKTI
Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangına Kızılcahamam Orman İşletmesi yangın ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. 3 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü.
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