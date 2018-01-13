MİLLİ OYUNCU YENİ TAKIMIYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Rekor transfer ücreti ile Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
TOTTENHAM MAÇINDA KADRODA OLACAK
Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'luk rekor bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı ile ilk çalışmasını yaptı. 26 yaşındaki milli futbolcunun antrenman görüntüleri kulüp tarafından paylaşılırken, Teknik Direktör Sam Allerdyce golcü ismin yarın oynanacak Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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