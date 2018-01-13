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Milli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

MİLLİ OYUNCU YENİ TAKIMIYLA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Rekor transfer ücreti ile Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 01:50
Puan Ver : Milli Oyuncu Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı(9/10)5

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

TOTTENHAM MAÇINDA KADRODA OLACAK

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'luk rekor bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı ile ilk çalışmasını yaptı. 26 yaşındaki milli futbolcunun antrenman görüntüleri kulüp tarafından paylaşılırken, Teknik Direktör Sam Allerdyce golcü ismin yarın oynanacak Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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