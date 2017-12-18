MİLLİ MUHARİP UÇAĞI ÜRETİMİNDE 10 BİN MÜHENDİS ÇALIŞACAK
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya "Ülkemizin yapacağı milli muharip uçağında 10 bin mühendis çalışacak" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya "Ülkemizin yapacağı milli muharip uçağında 10 bin mühendis çalışacak. Bu mühendislerin birçoğu İTÜ'den yetişecek" dedi.
RÜZGÂR TÜNELİ İLE ÖNEMLİ HEDEF
Üniversite olarak mesleki eğitimi öne çıkararak öğrencilere laboratuvar imkânı sunduklarını aktaran Prof. Dr. Kaya "Bu laboratuvarlardan bir tanesi de uçağın havadaki durumunu simüle eden rüzgâr tünelidir. İTÜ'de şu anda 5 bin km/saate kadar hızı simüle eden 6 farklı tünel var. Türkiye'de bizden başka hiçbir kurumda yok. İTÜ olarak buradaki akademik bilgi birikimimizi sektörün öncü kuruluşlarıyla paylaşacağız. Yakında bu konuda TAİ ile bir protokol imzalayacağız" diye konuştu. Prof. Kaya sözlerine şöyle devam etti: Savunma sanayinde önümüzdeki dönemde 10 binleri bulan yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacak. Bu ihtiyacın karşılanmasında İTÜ'nün nitelikli mezunlarının önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. İTÜ araştırma üniversitesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezunlar veriyor ve mezunlarımız kamu ve özel sektörde önemli görevler üstleniyor. Ülkemizin yapacağı milli muharip uçağında 10 bin mühendis çalışacak. Bu mühendislerin birçoğu da İTÜ'den yetişecek.
2 KÜP UYDU DAHA GELECEK
Prof. Kaya, üniversitelerinin Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarının yurt dışındaki birçok üniversiteden daha iyi durumda olduğuna dikkat çekerek "İTÜ'nün yörüngede olan ve çeşitli amaçlarla kullanılan 4 tane küp uydusu var. 2 uydunun daha gönderilmesi planlanıyor" dedi. İnsansız Hava Araçları (İHA) projelerine de katkı sunduklarını dile getiren Kaya "ANKA projesinin danışmanlığını üstlendik. Vestel'in ürettiği "KARAYEL" isimli aracın yapısal analizlerini yaptık. Savunma stratejileri için geliştirilen projelerin yanında günlük hayata dokunan projeler de geliştirdik. Akademisyenlerimizin ve öğrenci topluluklarımızın yerli ve milli drone projeleri var. Bunlar deprem, yangın gibi doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı. (TÜRKİYE)
Kaynak: haberinburada
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