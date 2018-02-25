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MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU, 257 KM HIZLA GİDERKEN KAZA YAPTI


Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Tarih : 25 Şubat 2018, 07:20
Puan Ver : Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı(5/10)1

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bu sabahki antrenman turlarında feci bir kaza yaptı.

257 km hızla kaza yapıp sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.

YARINKİ YARIŞTA YER ALACAK

Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti.

Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

24 SAATTE NORMALE DÖNECEK

Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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