MİLLİ MARŞ OKUNURKEN SPORCULAR DİZ ÇÖKÜNCE ABD BAŞKAN YARDIMCISI STADYUMU TERK ETTİ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan futbolu maçında, milli marş çalınırken oyuncuların diz çökmesi üzerine stadyumu terk etti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, memleketi Indiana'da, Indianapolis Colts ile San Francisco 49er'in Amerikan futbolu karşılaşmasında, San Francisco 49er takımı oyuncularının milli marş çalındığı sırada diz çökmesi üzerine stadyumu terk etti.
Pence konuyla ilgili önce sosyal medya hesabından, ardından da yazılı bir açıklama yaptı. Pence, yazılı açıklamasında, "Bugün Colts maçını terk ettim çünkü Başkan Trump ve ben askerimize, bayrağımıza ve milli marşımıza saygısızlık yapılan hiçbir etkinliği onurlandırmayacağız. Bu kadar çok Amerikalının ulusumuza cesaret, kararlılık ve bağlılıkları ile ilham verdiği bu zamanlarda bayrağımızı ve bizi birleştiren her şeyi her zaman olduğundan daha çok yüceltmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"ULUSAL MARŞIMIZA SAYGI GÖSTERMELERİNİ İSTEMEK NORMAL"
Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından da herkesin fikrinin kendisini bağladığını dile getirerek, "Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncularından, bayrağımıza ve ulusal marşımıza saygı göstermelerini istemenin çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum." paylaşımında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, "Başkan Yardımcısı Pence'e herhangi bir oyuncu diz çöker, ülkemize saygısızlık ederse stadyumu terk etmesini ben söyledim. Onunla ve Second Lady Karen'le gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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