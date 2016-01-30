

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan, Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi ile milli lazer sistemlerini, altyapılarını ve lazer silahını geliştiriyoruz” dedi. Yüksek güçlü lazer sistemi kapsamında MSB'nin sağlayacağı 120 milyon TL bütçeyle 6 yıl içinde iki adet lazer sistemi geliştirilecek. Lazer sistemi, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve havan mühimmatlarına karşı kullanılabilecek.







Işık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sundu. TÜBİTAK enstitülerinde başta savunma sanayi olmak üzere, kritik teknolojilerde birçok proje yürüttüklerini belirten Işık, şöyle devam etti:







“TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde geliştirdiğimiz Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmatın (SOM) seri üretimine başladık. Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi ile milli lazer sistemlerini, altyapılarını ve lazer silahını geliştiriyoruz. Yazılımlarınız milli olmazsa, savunma sanayii projeleriniz de milli olamaz. Bu nedenle yerli uçak, helikopter, gemi gibi araçlarımızda beyin işlevi gören Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'ni geliştirdik.”







Işık, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) milli kanser ilacı ve gribe karşı pandemik ilaç projelerini yürüttüklerini de söyledi.







120 milyon TL







Edinilen bilgiye göre, yüksek güçlü lazer sistemi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sağlayacağı 120 milyon TL bütçeyle 6 yıl içinde iki adet lazer sistemi geliştirilecek.







Lazer sistemiyle kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefler algılanacak, izlenecek ve lazerle etkisiz hale getirilecek. Proje kapsamında geliştirilecek sistem, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzeleri ve havan mühimmatlarına karşı kullanılabilecek. Söz konusu lazer silahının önemli ve kritik bileşenlerinin milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında lazer kaynağı, tamamen yurtiçi yetenekler kullanılarak geliştirilecek.







Yerli oto 2018'de







Işık, bütçe sunumunda yerli Otomobil çalışmalarına da değindi. TÜBİTAK'taki çalışmalar sonucu, 4 farklı prototip araç üretildiğini hatırlatan Işık, yılın sonuna kadar en az 30 adetlik test filosu oluşturmayı, 2018'in haziran ayı gibi aracın tanıtımını yapmayı ve 2020'den önce de seri üretime geçmeyi planladıklarını tekrarladı. Işık, proje kapsamında öncelikle menzili artırılmış elektrikli araç geliştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.