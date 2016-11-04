

Gambiya Futbol Federasyonu Başkanı Lamin Kaba Bajo, Avrupa'ya giderken boğularak ölen Fatim için, 'Onu penaltı atışlarındaki müthiş performansla hatırlayacağım' dedi.







Gambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Libya'dan Avrupa'ya ulaşmak amacıyla geçen ay yola çıkan ve alabora olmasının ardından mürettebatıyla batan botun içinde Gambiya Kadın Milli Futbol Takımı'nın 19 yaşındaki kalecisi Fatim Jawara'nın da yer aldığı belirtildi.







Gambiya Futbol Federasyonu Başkanı Lamin Kaba Bajo, boğularak hayatını kaybettiği tespit edilen genç kalecinin ailesine baş sağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:



Jawara'yı, Gambiya ile İskoçya temsilcisi Glasgow Girls arasındaki özel maçta yaptığı penaltı kurtarışıyla hatırlayacağım.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, açlık ve savaş gibi nedenlerle ülkelerinden gitmeye çalışan 4 bin 200'ün üzerinde kişi, bu yıl Akdeniz'de kayboldu.