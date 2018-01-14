Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Arda Turan'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. Alben, Metin Oktay'ın foroğrafını paylaşarak "bizi sevenleri üzmeyelim baba" notunu düştü.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasının ardından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.

"BİZİ SEVENLERİ ÜZMEYELİM BABA"

Daha önce çok kez Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Işıl Alben, sosyal medya üzerinden Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözünü paylaştı.

Işıl Alben'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeniyle karşılandı.

Kaynak: haberinburada