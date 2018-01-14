MİLLİ KADIN BASKETBOLCU IŞIL ALBEN, ARDA TURAN'A İTHAFEN PAYLAŞIM YAPTI
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Arda Turan'a göndermeli bir paylaşımda bulundu. Alben, Metin Oktay'ın foroğrafını paylaşarak "bizi sevenleri üzmeyelim baba" notunu düştü.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasının ardından dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.
"BİZİ SEVENLERİ ÜZMEYELİM BABA"
Daha önce çok kez Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe'den aldığı teklifi reddettiğini açıklayan Işıl Alben, sosyal medya üzerinden Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözünü paylaştı.
Işıl Alben'ın bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeniyle karşılandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar